Милена Славова празнува 40 години на сцена на 13 октомври в зала 1 на НДК

На 13 октомври 2025 г. Зала 1 на НДК ще се разтресе от енергията на Милена Славова – емблемата на българския пънк-рок. Под мотото „40 години НЕ’АМ НЕРВИ“, първата дама на рока събира на една сцена приятели, легенди и бунтари от няколко поколения.

Това няма да е просто концерт. Това ще е празник на сцената, където цяла сюрия специални гости и стари приятели ще се включат в огнената вечер: Иван Несторов – Амебата и Димитър Ковачев – Фънки (ЕРА), Денис Ризов и Звезди Керемедчиев (Ахат), Васо Гюров (Ревю), Емо Анчев (Конкурент), Искрен Пецов, Исус Ангелов, Васко Кръпката и още имена, които ще накарат и най-прибраната душа да скочи от стола!

В бенда на Милена са изключителните музиканти - виртуози: Добромир Вълков, Явор Деспотов, Станислав Георгиев, Мартин Малкодански и Венцислав Мицов.

В концерта ще участва и струнен състав на Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов.

Билети за концерта на Милена и приятели на 13 октомври 2025 г. в Зала 1 на НДК вече са в продажба в мрежите на Bilet.bg и Eventim.

Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но без право на отделно седящо място.