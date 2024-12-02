Megadeth с последен студиен албум и прощално турне през 2026 г.

Легендарната траш метъл група Megadeth ще издаде последния студиен албум в своята кариера в началото на следващата година. Новината бе потвърдена лично от фронтмена Дейв Мъстейн чрез съобщение към феновете по целия свят и към официалния фен клуб Cyber Army.

Паралелно с албума, Мъстейн ще представи и нова автобиографична книга, за която допълнителни подробности ще бъдат обявени в следващите месеци.

През 2026 г. Megadeth ще тръгнат на прощално турне, с което ще сложат край на своята над 40-годишна история.

„Имах щастието да обиколя света и да срещна милиони фенове. Най-трудната част е да се сбогувам с тях. Но вярвам, че сега е най-подходящият момент за нов албум и за едно последно турне“, сподели Мъстейн.

Последният албум ще излезе чрез лейбъла на Мъстейн Tradecraft в партньорство с BLKIIBLK – нов импринт на Frontiers Label Group. Продуцент отново е Крис Рейкстро, работил по предишните два албума на групата – "The Sick, The Dying… And The Dead!" (2022) и "Dystopia" (2016).

Видеото, с което бе обявена новината, показва талисмана на Megadeth – Вик Ратълхед – в мрачно и символично послание за края на групата, подготвящо феновете за „40 години метъл, завършващи в огън“.