Maze Hunters ще открият концерта на Interpol в София

Maze Hunters ще излязат на сцената на парк център „Юнак“ на 21 юни точно преди инди рок легендите от Ню Йорк да завладеят за първи път българската публика. Пост пънк триото беше специално одобрено от Interpol за откриването на първия им концерт в София.

Maze Hunters са предпочитан съпорт за местни и международни групи, като са били на сцена заедно с имена като Repetitor, Wax Road, From Another Mother, Hayes & Y, Jeremy? и са участвали на фестивали като Hills Of Rock, Sunland by Exit и много други.

Днес, 19 май, младата банда пуска и новия си сингъл “Morning”, който сигнализира и за издаването на дебютния им албум “Faceless” на 16 юни т.г. Албумът е изцяло записан и продуциран от тях самите.

Билети за концерта на Interpol в София със съпорт Maze Hunters на 21 юни 2023 г. в парк център „Юнак“ могат да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg

* В случай, че има останали налични, билети ще се продават и на място в деня на концерта.

** Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител.