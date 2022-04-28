Майкъл Монро с видеоклип към първи сингъл от нов албум

Бившият фронтмен на Hanoi Rocks – Майкъл Монро, се завръща с чисто нов студиен албум, озаглавен “Outerstellar”, който ще излезе на 20 февруари 2026 г. чрез Silver Lining Music.
Първото видео от предстоящия запис – “Rockin’ Horse”, вече е факт и може да бъде гледано по-долу. Клипът е режисиран от Лий Брукс, а Монро споделя:
“‘Rockin’ Horse’ е страхотно, рокаджийско парче, за което направихме супер забавно видео с невероятния Лий Брукс. Влязохме в различни роли в едно фалшиво сутрешно ТВ шоу – ‘Waking Up With Michael Monroe’, където аз съм водещият. И това е първият път, в който феновете могат да ме видят без грим. Беше страхотно забавление – надявам се и на вас да ви хареса!”
В подкрепа на албума Монро и бандата му тръгват на съвместно турне с Buckcherry във Великобритания, което стартира на 24 февруари 2026 г. в Саутхемптън.
"Outerstellar" съдържание:
1. Rockin' Horse
2. Shinola
3. Black Cadillac
4. When the Apocalypse Comes
5. Painless
6. Newtro Bombs
7. Disconnected
8. Precious
9. Pushin' Me Back
10. Glitter & Dust
11. Rode To Ruin
12. One More Sunrise