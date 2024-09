Life Of Agony посветиха нова песен на актьора Брандън Лий

Life Of Agony пуснаха нова песен, озаглавена "The Crow (In Memory Of B.L.)". Видеоклипът, режисиран от Derek Soto/Sinestra Studios, с графики на The Dor Brothers, можете да гледате по-долу.

Life Of Agony имат дълга история на отдаване на почит на филмите, които са помогнали да оформят тийнейджърските им години. През 1995 г. групата прави кавър на "Don't You (Forget About Me)" на Simple Minds, песента стана известна от филма "Клуб „Закуска“. През 1997 г. музикалното видео за песента "Desire" включва визуални елементи, напомнящи за "Сиянието" на Стенли Кубрик. Тази традиция продължава с "The Crow (In Memory Of B.L.)", посветена на Брандън Лий, който трагично загуби живота си по време на снимките на култовия класически филм "Гарванът", издаден преди 30 години.

"The Crow (In Memory Of B.L.)" е записана в легендарното студио Sear Sound в Ню Йорк Сити, както и в The Nest Studio в Лонг Айлънд, Ню Йорк. Песента е записана, продуцирана и миксирана от китариста на Life Of Agony Джоуи "Z" Зампела.

През 2024 г. се навършват 30 години от излизането на "Гарванът" с Брандън Лий, през август излезе и противоречива нова версия на филма с участието на Бил Скарсгард, което вдъхновява Life Of Agony да се върнат и отдадат почит на култовия класически филм от 1994 г., окзазал огромно влияние върху тях през ранните им години.

"Има нещо много специално в оригиналния филм, което го направи вечно, и има причина, поради която резонира с нас като деца", обяснява басистът на Life Of Agony Алън Робърт. "Това беше абсолютна трагедия... Брандън Лий загина в годината, в която издадохме първия си албум "River Runs Red", а когато "Гаранът" излезе през 94-та, той вече беше легенда. Брандън напълно се превъплъти в ролята, направи я иконична и загуби живота си в процеса. Беше толкова невероятно тъжно и ни засегна дълбоко. Той беше толкова харизматичен характер и в самото начало на кариерата си."