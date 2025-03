L.A. GUNS с видеоклип към песента "Lucky Motherf**er"

L.A. GUNS ще издадат новия си албум "Leopard Skin" на 4 април 2025 г., като част от подновеното си партньорство с Cleopatra Records. Групата представи видеоклипа към втория сингъл "Lucky Motherf***er", режисиран от Джейсън Уиш.

„Не знам колко други банди, които са на сцената почти 40 години, все още издават албуми и стават все по-големи“, казва китаристът Трейси Гънс. „Докато има място за тази музика, няма причина да спираме.“

Говорейки за заглавието "Leopard Skin", Гънс обяснява: „Леопардът никога не променя петната си, но всяко от тях е уникално – както и L.A. GUNS.“

Албумът включва 10 нови песни, които ще се наредят до класики като "Electric Gypsy", "Rip And Tear", "The Ballad Of Jayne", "Speed" и "Cannonball".

"Leopard Skin" съдържание:

1. Taste It

2. Lucky Motherfucker

3. The Grinder

4. Hit And Run

5. Don't Gimme Away

6. I'm Your Candy Man

7. Runaway Train

8. Following the Money

9. The Masquerade

10. If You Wanna