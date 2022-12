Кристин Макви от Fleetwood Mac почина на 79 години

Кристин Макви, певица и клавирист на Fleetwood Mac, и автор на някой от най-известните им песни, почина на 79 годишна възраст.

В изявлението споделено от семейството й се споменава, че Кристин е починала спокойно в болница в компания на семейството си.

"Бихме искали всички да пазят Кристин в сърцата си и да си спомнят живота на едно невероятно човешко същество и уважаван музикант, който е обичан от всички", споделят още близките ѝ.

Британската певица е родена през 1943 като Кристин Пърфект, през 1968 година се жени за басиста на Fleetwood Mac - Джон Макви и през 1971 година се присъединява към групата.

Кристин Макви e автор на някой от най-големите хитове на Fleetwood Mac като "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me" и "Songbird".

Макви напуска Fleetwood Mac през 1998 г., след 28 години с групата, но се връща за турне през 2014 г. Tя е автор на няколко соло албума, както и общ албум с Линдзи Бъкингам.

Поклон пред паметта ѝ!