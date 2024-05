Кори Тейлър е вече в София, съобщиха Fest Team, организатори на хедлайн шоуто на фронтмена на Slipknot и Stone Sour в София.

Първите две шоута от европейското турне на Кори Тейлър - в Истанбул и Атина, преминаха при завиден интерес. Феновете пяха заедно с него някои от най-добрите парчета в дискографията както на двете банди, така и от соловата му кариера.

Концертът на Кори Тейлър в София е тази вечер на Арена София, Столичен Колодрум. Програмата на събитието можете да намерите по-долу:

Програма:

18:00 - вратите се отварят

19:00 - Black Tooth

20:00 - Siamese

21:00 - Кори Тейлър

Вижте сетлист от шоуто на Кори Тейлър в Атина, 28.05.2024:

1. Post Traumatic Blues

2. Made of Scars

3. Black Eyes Blue

4. We Are the Rest

5. Song #3

6. Beyond

7. Before I Forget

8. SpongeBob SquarePants Theme

9. Snuff

10. From Can to Can't

11. Talk Sick

12. Home

13. Midnight

14. Through Glass

Бис:

15. The Killing Moon

16. 30/30-150

17. Duality