Китаристът на Bon Jovi Phil X ще издаде нов албум с групата си The Drills

Теофилос Ксеридис, по-известен като Phil X от Bon Jovi, ще издаде нов албум с групата си The Drills. "POW! Right In The Kisser" ще излезе на 28 март чрез Frontiers Music Srl. С новината групата сподели сингъла "Moving To California", в който участва бившият барабанист на Five Finger Death Punch Джеръми Спенсър.

А за да ни разкаже повече за новия си проект, Phil X споделя, че песента "Moving To California" е вдъхновена от собствения му опит да покори Калифорния. В нея той описва мечтите и разочарованията, които са го съпътствали по пътя.

"POW! Right In The Kisser" e пети студиен албум на Phil X & The Drills, предишната им творба "Stupid Good Lookings Vol. 1" излезе през 2019 година.

"POW! Right In The Kisser" съдържание:

1. Don't Wake Up Dead (Drums: Ray Luzier)

2. Fake The Day Away (Drums: Tommy Lee)

3. Heal (Drums: Brent Fitz)

4. Find A Way (Drums: Tico Torres)

5. Moving To California (Drums: Jeremy Spencer)

6. You Sunk My Battleship (Drums; Brian Tichy)

7. Seemed Like A Good Idea (Drums: Tosh Peterson)

8. Broken Arrow (Drums: Liberty Devitto)

9. I Love You On Her Lips (Drums: Gary Novak)

10. Feel Better (Drums: Ryan Macmillan)

11. Way Gone (Beam Me Up, Scotty) (Drums: Kenny Aronoff)