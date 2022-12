Kiss, Motley Crue, Iron Maiden и Slipknot ще са хедлайнери на Hellfest 2023

Шестнадесетото издание на френския Hellfest ще се проведе от 15 до 18 юни 2023 г. в Клисон, Франция.

След грандиозно завръщане тази година със седемдневно издание в рамките на два последователни уикенда през юни, следващата година Hellfest преминава към 4 дневен формат. Над 170 групи ще излязат на 6-те сцени на фестивала.

Хедлайнери на Hеllfest 2023 ще бъдат KISS (четвъртък, 15 юни), Mötley Crüe (петък, 16 юни), Iron Maiden (събота, 17 юни) и Slipknot (неделя, 18 юни).

Сред обявените групи са още Pantera, Hollywood Vampires, Alter Bridge, Porcupine Tree, Amon Amarth, Within Temptation, Skid Row, British Lion, The Quireboys, Puscifer, Beast In Black, Evergrey, Hatebreed, In Flames, Papa Roach, Powerwolf , Arch Enemy, Asking Alexandria, Halestorm, Municipal Waste, The Cult, Greg Puciato, Monster Magnet, The Obsessed, Crowbar, Melvins, Katatonia, Hypocrisy, Candlemass, As I Lay Dying, Suffocation, Aborted, Messuggah, Voivod, Testament, Dark Angel, Exodus, Behemoth, Dark Funeral, Venom Inc., Gorgoroth, 1349, Vreid, Paradise Lost и много други.

Вижте пълния списък по-долу:

Снимка: Hellfest

За феновете на хард рока и метъла, Hellfest е ежегодно задължително събитие и през 2023 г. няма да е по-различно.