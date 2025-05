King Diamond подготвя нов албум – първи от 2007 г. насам

Легендарният датски метъл изпълнител King Diamond разкри подробности около дългоочаквания си нов солов албум – първия му от 2007 г. насам. В интервю за списание Fistful Of Metal музикантът споделя, че работата по наследника на "Bring Me Your Soul… Please" все още продължава, но нов сингъл от проекта ще излезе със сигурност през 2025 г.

Албумът, чийто първи тийзър трак "Spider Lilly" бе представен още през декември, първоначално трябваше да носи името "The Institute", но вече е преименуван на "St Lucifer’s Hospital 1920".

„Все още може да има парче в албума с името T"he Institute“, обяснява музикантът. „Първоначалната идея беше албумът да бъде завършен преди концертите, но искам да съм сигурен, че това е най-добрият материал, който съм издавал досега.“

King Diamond също така разкрива, че албумът ще включва песен със заглавие "Lobotomy", към която в момента се подготвя видеоклип. Очаква се сингълът да бъде издаден по-късно през 2025 г.

Сред останалите заглавия в "St Lucifer’s Hospital 1920" са интро тракът "Under The Surface", както и песните "The Nun" и "Faceless". Албумът ще бъде и първата част от планирана трилогия.

Паралелно с новата музика, от лагера на King Diamond беше обявено и специално VIP за първи път в Европа King Diamond предлага Meet & Greet. Предлагат се два ограничени пакета, достъпни преди всяко шоу и налични само на щанда с мърчандайз на място. Пакетите включват срещи с King Diamond и китариста Анди Ла Рок, подписани предмети, снимки и дори гледане на част от концерта отстрани на сцената.

Българската публика ще има възможност да преживее всичко това на 9 юли в София, когато King Diamond пристига за първи път у нас по покана на Fest Team, в рамките на концертната серия Sofia Solid. Билети се предлагат на ticketstation.bg на цени от 66 до 120 лв.