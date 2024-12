King Buffalo идват за пръв път в България

Една от съвременните сайкъделик рок групи King Buffalo ще посети България за първи път на 9 юли в столичния клуб Mixtape 5.

Неслучайно наричат класическата рокенрол схема от китарист/вокалист, басист и барабанист „пауър трио“. И ако трябва да определим звука на американската хеви рок сензация King Buffalo, „мощен“ би било много подходящо. Певецът/китарист Шон МакВей, басистът Дан Рейнолдс и барабанистът Скот Доналдсън са заедно от 2013 и с постоянно свирене на живо и колекция от убийствени албуми, съчетаващи заразителна сплав от стоунър, психеделия и пост рок, си спечелиха място като една от водещите рок сензации в нишовия рок за отдадени ценители.

Рок триото е класически ударен формат за директен рокенрол купон. Нека хвърлим едно око към някои исторически примери – ZZ Top, Motörhead, Karma To Burn. King Buffalo. Американците са мощна бригада с 10-годишна история, в която са издали 6 албума, множество ЕР-та, сплитове и сингли и турнета с големи банди в стоунър и сайк сцената като Clutch, All Them Witches и Uncle Acid & the Deadbeats.

През 2022 са част от афиша на култовия и истерично-внушителен фестивал Burning Man в пустинята на Невада, а участието им излезе като документален филм, който можете да гледате по-долу:

Билети за концерта на King Buffalo в София можете да намерите в EpayGo