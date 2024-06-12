John 5 разкри детайли за албума „Ghost“ и представи видеото към „Deviant“

Kитаристът John 5 ще издаде новия си солов албум „Ghost“ на 10 октомври. Продуциран от Бари Пойнтър, записът включва и сингъла „Deviant“, в който участват барабанистът Стивън Пъркинс и басистът Брайън Белър от The Aristocrats.
Парчето идва след вече пуснатите „Hollywood Story“ и „Fiend“.
Официалното видео към „Deviant“, режисирано от Майкъл Сарна, можете да гледате по-долу:
„‘Ghost’ е може би най-голямото ми постижение до момента. За мен смисълът на живота е да правиш това, което обичаш – а аз обичам това. Животът ми е заобиколен от призраци и трябваше да им отдам почит с този албум“, споделя John 5.
„Изключително съм щастлив, че невероятни приятели се включиха в записа. В ‘Deviant’ барабаните на Стивън Пъркинс вдъхнаха живот на песента, а с Брайън Белър на бас… по-добро от това няма как да стане“, допълва той.
Освен тях, в албума участват още музиканти като Кени Ароноф, Мат Бисонет, Марко Минеман, Томи Лий и Грег Бисонет, както и дългогодишният барабанист на John 5, Алекс Меркадо.
„Ghost“ съдържание:
1. Wicked World
2. Deviant (ft. Stephen Perkins – drums)
3. Strung Out
4. L.A. Express
5. Hollywood Story
6. Fiend (ft. Kenny Aronoff – drums)
7. Ghost
8. Moon Glow (ft. Matt Bissonette – bass, Marco Minnemann – drums)
9. You, Me And The Devil Makes Three (ft. Tommy Lee – hand claps & foot stomps)
10. Executioner (ft. Gregg Bissonette – drums)