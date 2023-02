Iron Maiden са норминирани за втори път за Залата на славата на рокендрола

Залата на славата на рокендрола обяви номинациите за 2023 година.

Тази година номинираните са общо 14. Сред тях се открояват имената на Iron Maiden, Soundgarden, Rage Against The Machine, The White Stripes и Joy Division/New Order.

В надпреварата са още Кейт Буш, Шерил Кроу, Миси Елиът, Джордж Майкъл, Синди Лоупър, Уили Нелсън, The Spinners, A Tribe Called Quest, Уорън Зевън.

Това е втора номинация за Iron Maiden, който бяха номинирани за пръв път през 2021 година. Soundgarden също са в списъка за втори път, като първата им номинация беше през 2020 година.

Осем предложените имена виждаме за пръв път в номинациите това са Шерил Кроу, Миси Елиът, Joy Division/New Order, Синди Лоупър, Джордж Майкъл, Уили Нелсън, The White Stripes и Уорън Зевън.

За да бъде номиниран артист в Залата на славата на рокендролa, трябва да са изминали 25 години от издаването на първият му комерсиален запис. За 2022-ра това такива са номинациите на Миси Елиът и The White Stripes.

Церемонията по въвеждането на тазгодишният клас в Залата на славата ще се състои през есента, като датата и мястото предстои да бъдат обявени. До 28 април феновете могат да гласуват за своите фаворити ТУК.