In Flames споделиха видеоклип към нов сингъл "Meet Your Maker"

Дет метъл ветераните In Flames споделиха официален видеоклип към песента "Meet Your Maker". Песента ще влезе в предстоящия нов студиен албум на групата "Foregone", който ще излезе на 10 февруари, чрез Nuclear Blast.

Фронтменът на In Flames Андерс Фриден сподели: „Когато започнахме да пишем песни за „Foregone“, „Meet Your Maker“ се превърна в песента, която зададе тона по отношение на това, към което се стремяхме както звуково, така и тематично. Ще видите, че това е всичко, което можете да очаквате от In Flames и не само. Насладете се и ще се видим на живо през 2023 г.!"

In Flames обявиха албума "Foregone" през септември. Това ще бъде четиринадесети албум в дискографията на In Flames. Дискът ще съдържа 12 парчета, по-рано представи представи 4 от тях - "State Of Slow Decay", "Foregone Pt.1", "Foregone Pt.2" и "The Great Deceiver". Обложката на албума е дело на Блейк Армстронг.