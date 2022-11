Hayes & Y представиха видеоклип към песента "Turn Around, Look Away"

Броени часове преди най-големия концерт на Hayes & Y на 1 декември в зала 3 на НДК, групата издаде нов видеоклп към песента „Turn Around, Look Away“ от дебютния им албум „Press.Go.Move.Slow". Клипът е дело на Васил Витанов, а участие в него вземат Елена Чергиланова и Ян Лозев.

Видеото може да бъде гледано в YouTube канала на групата, а песента ще звучи на живо от сцената на зала 3 в НДК този четвъртък. Сетлистът за концерта ще включва както песни от дебютния им албум, така и вече добре познати и обичани от феновете парчета като „Always So Simple, Always So Cold, „The Feeling”, „Special” и други. Всяка песен ще бъде придружена от специално светлинно представяне, което ще направи изживяването Hayes & Y още по-наситено.

Преди да чуем обаче музиката на Hayes & Y - Благослав Анастасов (вокали, китара), Радослав Лозански (китара), Ивайло Делев (бас) и Денис Холбек (барабани), на сцената ще се качат Jin Monic. Момчетата от инди рок бандата ще заредят публиката с качествена авторска музика.

Последни бройки билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim в цялата страна на ценa от 40 лв.