Hayes &Y издадоха дебютния си албум „Press.Go.Move.Slow”

Дългоочакваният дебютен албум на групата Hayes &Y е вече факт. “Press.Go.Move.Slow” е първият дългосвирещ албум на бандата и съдържа 10 авторски, изцяло нови песни, върху които Благослав Анастасов (вокали, китара), Радослав Лозански (китара), Ивайло Делев (бас) и Денис Холбек (барабани) работят близо година. Албумът е наличен във всички музикални платформи, като може да бъде закупен на винил, аудио касета и диск.

„Press.Go.Move.Slow“ се отличава с по-суров звук от синглите на групата през последните години. В него Hayes &Y загатват за нови посоки, в които не се страхуват да поемат. Водещите сингли, които стигнаха до феновете преди официалното издаване на албума, са „Control“ и едноименната „Press. Go. Move. Slow.“, а до края на годината предстои да излезе и трети сингъл .

„От няколко години искахме да направим дългосвирещ албум. Бяхме готови да се захванем с тази задача през 2020, но пандемията ни забави. Албумът като формат ни дава възможност да представим по-завършена визия за това, което сме,, да експериментираме и да сме по-смели от всякога. Имахме възможността да изсвирим две от песните на живо и реакцията на публиката беше невероятна, което изключително много ни радва и мотивира.“, споделя Благослав Анастасов.

Музиката от първия дългосвирещ албум на бандата ще има своя дебют на голямата сцена на 3 ноември в Букурещ, където Hayes &Y бяха поканени да изнесат самостоятелен концерт след суперуспешното си участие във фестивала Summer Well 2022, на който свириха десетки световни изпълнители като Arctic Monkeys и Nothing But Thieves. Aлбумът ще бъде отпразнуван и с мащабен концерт на 1 декември в зала 3 на НДК. Събитието ще е най-големият самостоятелен концерт на групата у нас.

Билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim в цялата страна на цени от 30 лв., като поетапно ще бъдат пуснати в продажба и пропуски на цени от 35 лв. и 45 лв.