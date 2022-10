Гръцката банда Aetherian с мини-турне в България и Румъния

Гръцката мелодет банда Aetherian обяви датите и градовете за мини-турнето си в България и Румъния. Към участията се присъединяват и Psyanide (също от Гърция). Двете банди ще изнесат общо 5 концерта, три от които в България. Вижте списъка:

13 ноември - София - Loud Music Bar The Pit

14 ноември - Варна - Varna live club

15 ноември - Русе - Max club Ruse

16 ноември - Cluj-Napoca, Румъния - La tevi

17 ноември - Odorheiul Secuiesc, Румъния - Fészek Blues & Rock Music Pub

Aetherian са мелодична дет метъл група от Атина, Гърция. Първото им EP „Tales of our Times“ излиза през 2015 г. и получава страхотни отзиви от интернет общността. През 2016 г. бандата издава видеоклип към сингъла "The Rain" и след това подписват с Lifeforce records за дебютния си албум. "The Untamed Wilderness" излиза през 2017 г. и печели 6-то място на Metalstorm Awards за "Най-добъл мелодет албум“. Оттогава Aetherian изнасят множество концерти в Атина, участват два пъти в турнето "This is Hell" в Гърция и делят сцена с Lamb of God, Septicflesh и Idle Hands.

За последно Aetherian трябваше да свирят в София през април 2020 г., със съпорт от страна на родната банда Deadscape, но концертът беше отменен заради здравната обстановка по света.