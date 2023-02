Godsmack споделиха видеоклип към "Soul On Fire"

Снимка: You Tube

Godsmack споделиха видеоклип към последния си сингъл - „Soul On Fire“. Клипът, който е режисиран от фронтмена на фронтмена на група Съли Ърна и е продуциран от RED13 Creative в Red13 Studios, е част от новия албум на Godsmack, "Lighting Up The Sky", който по-рано днес излезе официално в музикалните платформи и магазини.

Първият сингъл от "Lighting Up The Sky", "Surrender", който излезе през септември миналата година беше първата нова музика на Godsmack от четири години, когато излезе албума "When Legends Rise" и донесе на групата много първи позиции в класациите за хард рок, рок и алтернативна музика.

Видеоклипът на песента "Surrender", който групата сподели през ноември, съдържа кадри и от концерта на Godsmack в София на 25 октомври 2022г.

"Lighting Up The Sky" e осми студиен албум на Godsmack и е продуциран от Съли Ърна и Андрю Мърдок, работил с Avenged Sevenfold, Alice Cooper и др. В интервюта от последните месеци членовете на групата споделиха, че това вероятно ще бъде последният им студиен албум, но ще продължат да изнасят концерти.

Целият албум можете да слушате, чрез плейъра по-долу: