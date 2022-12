God Is An Astronaut се завръщат в България на 28 септември 2023

Инструменталната ирландска пост-рок група God Is An Astronaut се завръща в България за концерт в столичния клуб Mixtape 5. Събитието ще се проведе на 28 септември 2023.

Има няколко основни причини за европейското им турне, както и конкретно защо да посетим концерта им в София:

- 20 години от създаването на God Is An Astronaut

- 11-ти пореден студио албум с издаването на “Somnia” само преди месец

- Събиране на класическия състав на групата от 2005, когато хвърлят бомбата "All Is Violent, All Is Bright" и буквално се превръщат в култ.



God Is An Astronaut са ирландска пост-рок група от Кънтри Уиклоу, които са създадени през 2002 от двамата братя Кинсела - Нилс (бас, китари, визуални ефекти) и Торстен (вокали, китари и клавир). Още от самото си създаване, ирландскoто трио е запазило ролята си като една от водещите инструментални групи на световната музикална сцена. Стилът на групата вплита елементи на електронна музика, краут и спейс рок, като силно напомня на легендарната експериментална немска формация Tangerine Dream. God Is An Astronaut комбинират интензивния си инструментален рок с ефирни и емоционални звукови пейзажи, великолепна динамика, пресичащи мелодии, които са синхронизирани с впечатляващи светлинни и визуални ефекти. Групата вече има 11 студийни албума, като последният беше издаден само преди месец – през ноември 2022, носещ името “Somnia”.

Билетите струват 40 лева и могат да бъдат закупени от мрежата на www.bilet.bg. В деня на събитието и на място ще струват 50лв.