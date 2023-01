Гледайте видеоклип към "Neon Noir" на Виле Вало

Виле Вало, бившият фронтмен на HIM, издаде новия си самостоятелн албум днес. "Neon Noir" излиза през собствения лейбъл на Вало "Heartagram Records".

По-долу можете да гледате официален видеоклип към заглавното парче от творбата "Neon Noir".

"Neon Noir" e дебютен албум на самостоятелния проект на Виле Вало - VV. Дискът съдържа 12 песни и е първа нова музика на финалндския музикант от 2020 насам, когато излезе EP-то "Gothica Fennica Vol.1".

Три от песните в "Neon Noir" вече излязоха като сингли - "Loveletting", "Echolate Your Love" и "Foreverlost". Сега чрез плейъра по-долу можете да чуете и останалите девет.

Днес започва и световно турне в подкрепа на новия албум. "VV / Neon Noir Tour 2023" стартира тази вечер в Хелзинки, след поредица от концерти на стария континент, концертната обиколка ще продължи в Северна Америка и ще завърши на 13 май в Ню Йорк. Музикантите, с които Вало ще излиза на сцена са Мико Вирта(китара), Ристо Рикал(барабани), Сампо Сандстрьом(китара) и Юхо Вехманен(бас).

"Neon Noir" съдържание:

1. Echolocate Your Love

2. Run Away From the Sun

3. Neon Noir

4. Loveletting

5. The Foreverlost

6. Baby Lacrimarium

7. Salute the Sanguine

8. In Trenodia

9. Heartful of Ghosts

10. Saturnine Saturnalia

11. Zener Solitaire

12. Vertigo Eyes

"Neon Noir" обложка: