Гледайте новия видеоклип на Thirty Seconds To Mars "Stuck"

Thirty Seconds To Mars споделиха първата си нова музика от 5 години насам. Песента се казва "Stuck" и е първи сингъл от предстоящия шести студиен албум на групата "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day", който ще излезе през септември тази година.

В официалния видеоклип към "Stuck" изпълнителите са облечени в моделите на иновативни дизайнери като Gucci, Ann Demeulemeester, Balmain, Maison Margiela, Raf Simons, Rick Owens, Jean Paul Gaultier и други.

"It's The End Of The World But It's A Beautiful Day" съдържание:

1. Stuck

2. Life is Beautiful

3. Seasons

4. Get Up Kid

5. Love These Days

6. World On Fire

7. 7 to 1

8. Never Not Love You

9. Midnight Prayer

10. Lost These Days

11. Avalanche

Този месец Thirty Seconds To Mars ще излязат на главната сцена на "Big Weekend" на BBC Radio 1, а през август групата ще се завърне на фестивала Lollapalooza за първи път от 2006 г.