Гледайте новия видеоклип на No More Many More - "Ще мога ли?"

No More Many More представиха нова песен и видео на емоционален акустичен клубен лайв в събота вечер в София. Бандата отново хвърля в размисли своите фенове с парчето „Ще мога ли?“. Видеото вече може да бъде гледано в YouTube канала на No More Many More и е новото визуално допълнение към третия албум на бандата „Помогни ми”.

Философските и бунтарски текстове са запазената марка на групата, в новата песен обаче, на фокус са положителните аспекти в живота. Какво ни помага да се издигнем над калта, какво ни кара да отворим широко очи за доброто в живота, когато ни е най-трудно. Цялата продукция в „Ще мога ли?“ - през музиката и текста до видеоклипа, отразява точно това оптимистично състояние на духа и ума и прави песента една от най-леките в албума.

Chewbacca, любимият режисьор на бандата, решава да използва и по-различна концепция за заснемане на видеото към песента като го превръща в светъл лъч за есенните дни и мрачно ежедневие и избира да заснема кадри както с кинокамера и дрон, така и с телефон. Всеки от групата е сниман на „своето“ специално място, там където се чувства най-добре и надскача битовизмите и лошите новини, които ни заобикалят. Режисурата и монтажът са дело на Chewbacca, а операторите са Byksy и Chewbacca. Музиката и текстът на песента създава фронтменът на групата, Методи Кръстев, който и този път не подценява важността на думите.