Гледайте новия видеоклип на No More Many More - "Човек от слама"

No More Many More представиха видеоклип към песента "Човек от слама". Официалната премиера на видеото беше тази събота 3 декември в Gramophone Live&Event Club.

Видеото представлява визуализация на изключително интересната техника на рисуване със сол. Негов автор е Денис Алиев, който рисува солени и стъклени портрети и е фен на бандата и музиката ѝ.

Освен премиера на новия видеоклип на концерта в събота групата представи и новия си басист - харизматичният лидер на алтернативния култ Matakka/Портокал, Dokle&Greesh и пауър триото Saint Electrics и познат със соловия си проект GREESH - Гриша Георгиев.