Гледайте новия видеоклип на Baroness "Last Words"

Американската метъл банда Baroness ще издаде шестия си студиен албум "Stone" на 15 септември, чрез Abraxan Hymns.

Албумът ще съдържа 10 песни, който групата е взела решение да продуцира сама. По долу можете да гледате видеоклип към първия сингъл "Last Word", режисиран от басиста на групата Ник Джост.

Фронтменът на Baroness Джон Бейзли коментира: „Важна за Baroness е, че не обичаме да се повтаряме. Всичко е свързано с желанието да поемаме рискове. Когато бях по-млад, целият смисъл на музиката беше да бъдеш различен, а не да правиш същото нещо, да не слушаш родителите или да играеш по правилата. Това е малко глупаво, но на практика работи. Ужасяващо е да записваш шести студиен албум и да мислиш, че трябва да продължиш с изградения си стил, вместо непрекъснато да измисляш нови неща.

Затова ние удвоихме усилията си, за да видим къде ще ни отведе това. Мисля, че този запис е добро отражение на това. "Stone" e много по-жив и директен."

"Stone" съдържание:

01. Embers

02. Last Word

03. Beneath The Rose

04. Choir

05. The Dirge

06. Anodyne

07. Shine

08. Magnolia

09. Under The Wheel

10. Bloom

"Stone" обложка: