Ghost обявиха нов албум "Skeletá" и представиха първи сингъл "Satanized"

Шведската окултна рок група Ghost ще издаде новия си албум "Skeletá" на 25 април чрез Loma Vista Recordings. Официалното музикално видео за първия сингъл от албума, "Satanized", може да бъде видяно по-долу.

Песента е описана като мощна композиция с впечатляващи мелодии, която разказва история за тъмни вътрешни борби. Като първите редове на текста гласят: "Има нещо вътре в мен, и те не знаят дали има лечение".

Музикалното видео на "Satanized" представя новия персонаж, който ще оглавява Ghost по време на турнето им през 2025 година: Papa V Perpetua.

Групата създаде и интерактивен уебсайт The Satanizer, където феновете могат да качат своя снимка и да станат част от музикалното видео.

"Skeletá" съдържание:

1. Peacefield

2. Lachryma

3. Satanized

4. Guiding Lights

5. De Profundis Borealis

6. Cenotaph

7. Missilia Amori

8. Marks Of The Evil One

9. Umbra

10. Excelsis

Името на Papa V Perpetua първоначално беше обявено като един от изпълнителите на последния концерт на Black Sabbath, който ще се състои на 5 юли във Villa Park в Бирмингам, Обединеното кралство.