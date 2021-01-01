Въведете търсената дума и натиснете Enter
преди 1 мин.
No Sleep Till Brooklyn
Beastie Boys
сега
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Джулиан Ленън издаде ново EP „because …“, вдъхновено от стари записи

Новият проект на Джулиан Ленън съдържа четири песни, създадени от възстановени демо записи, открити след години.

Публикувано на 28 Октомври 2025
Джулиан Ленън издаде ново EP „because …“, вдъхновено от стари записи
Снимка: Getty Images

След няколко години, посветени на фотографията, литературата и документалното кино, Джулиан Ленън – синът на Джон Ленън – се завръща към музиката с ново EP, озаглавено because …. Изданието включва четири песни, сред които и баладата „I Won’t Give Up“, която самият Ленън описва като послание за постоянство и надежда.

„Заглавието може да означава каквото поискаш – в това е красотата на музиката. Всеки намира в песните собствен смисъл,“ споделя Джулиан в интервю за Rolling Stone.

Ленън признава, че дълго време не е мислел да се връща към музикалната сцена. Промяната настъпва, когато заедно с дългогодишния си приятел и китарист Джъстин Клейтън откриват кутии със стари демо записи и касети, забравени в офиса на бившия му бизнес мениджър.

„Не можех да повярвам – това беше цялата музика, която съм писал през годините, добра или лоша. Просто стоеше там. Решихме да ги прегледаме и да вдъхнем нов живот на някои от песните,“ разказва той.

Новият миниалбум "because …" бележи нов творчески етап за Ленън, който тази пролет навърши 62 години. В последните години той се изявява успешно и като фотограф, автор на детски книги и продуцент на документални филми, сред които е и „Ai Weiwei’s Turandot“ – продукция за дебюта на китайския артист Ай Уейуей като режисьор в Римската опера.

Макар все още често да бъде разпознаван като „синът на Джон Ленън“, Джулиан е категоричен, че иска да бъде оценяван сам за себе си:
„Хората ме познаваха само като сина на Джон, затова исках да докажа, че мога сам да изградя нещо стабилно и истинско, независимо от това какво мислят другите.“

Паралелно с новото EP, Джулиан Ленън подготвя и автобиографична книга, както и следи с интерес предстоящите биографични филми за „Бийтълс“, режисирани от Сам Мендес.

Ключови думи: