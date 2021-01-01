Джулиан Ленън издаде ново EP „because …“, вдъхновено от стари записи

След няколко години, посветени на фотографията, литературата и документалното кино, Джулиан Ленън – синът на Джон Ленън – се завръща към музиката с ново EP, озаглавено because …. Изданието включва четири песни, сред които и баладата „I Won’t Give Up“, която самият Ленън описва като послание за постоянство и надежда.

„Заглавието може да означава каквото поискаш – в това е красотата на музиката. Всеки намира в песните собствен смисъл,“ споделя Джулиан в интервю за Rolling Stone.

Ленън признава, че дълго време не е мислел да се връща към музикалната сцена. Промяната настъпва, когато заедно с дългогодишния си приятел и китарист Джъстин Клейтън откриват кутии със стари демо записи и касети, забравени в офиса на бившия му бизнес мениджър.

„Не можех да повярвам – това беше цялата музика, която съм писал през годините, добра или лоша. Просто стоеше там. Решихме да ги прегледаме и да вдъхнем нов живот на някои от песните,“ разказва той.

Новият миниалбум "because …" бележи нов творчески етап за Ленън, който тази пролет навърши 62 години. В последните години той се изявява успешно и като фотограф, автор на детски книги и продуцент на документални филми, сред които е и „Ai Weiwei’s Turandot“ – продукция за дебюта на китайския артист Ай Уейуей като режисьор в Римската опера.

Макар все още често да бъде разпознаван като „синът на Джон Ленън“, Джулиан е категоричен, че иска да бъде оценяван сам за себе си:

„Хората ме познаваха само като сина на Джон, затова исках да докажа, че мога сам да изградя нещо стабилно и истинско, независимо от това какво мислят другите.“

Паралелно с новото EP, Джулиан Ленън подготвя и автобиографична книга, както и следи с интерес предстоящите биографични филми за „Бийтълс“, режисирани от Сам Мендес.