Джоан Джет сподели текстово видео към песента "(Make The Music Go) Boom"

Джоан Джет и нейната банда The Blackhearts представиха текството видео към песента "(Make The Music Go) Boom", включена в новото им дигитално EP "Mindsets"., достъпно от дългогодишния независим звукозаписен лейбъл на Джет, Blackheart Records.

"Mindsets" съдържа шест чисто нови песни, продуцирани от Джет, Кени Лагуна и Том Панунцио. Творбата е първо ново музикално издание за групата след акустичният албум "Changeup", който излезе през март 2022 г.

Издаването на "Mindsets" идва преди лятното турне на Джоан Джет и The Blackhearts заедно с Брайън Адамс, което започва днес във Финикс, САЩ.

"Mindsets" съдържание:

1. If You’re Blue

2. Whiskey Goes Good

3. Shooting Into Space

4. Rearview Mirror

5. Before the Dawn

6. (Make The Music Go) Boom