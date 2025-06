Джо Холмс с нов сингъл "Ocin"

Китаристът Джо Холмс, познат с участията си в групите на Ози Озбърн и Дейвид Лий Рот, представи новия си сингъл "Ocin". Песента излиза под неговото име и включва музиканти, с които Холмс вече е работил в проекта Farmikos.

В записа участват вокалистът Робърт Лок, басистът Робърт Трухильо (Metallica) и барабанистът Майк Бордин (Faith No More). И тримата са били част от състава на Ози Озбърн в различни периоди. Към песента е допринесъл и Бренд Хофорт, който е съавтор на мелодиите и текста.

През април Холмс издаде сингъла "Speak Into The Sea", отново с участието на Лок, Трухильо и Бордин. По-рано тази година излязоха и други две песни — "The Deadfall" и "Cross Eyed Stare", записани със същия състав.