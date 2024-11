Dorothy с видеоклип към сингъла "The Devil I Know"

Рок певица Dorothy сподели видеоклип към новата си песен "The Devil I Know".

"Това е битка с нашата човешка същност и духовните войни, които водим всеки ден," споделя самата Dorothy за смисъла на песента. "Това е молитва за помощ, но и гняв срещу демоните, които се опитват да ни смачкат."

"The Devil I Know" ще влезе в четвъртия студиен албум на Dorothy, за който предстои да бъдат обявени подробности. Зад гърба си тя има три албума дебютния "Rockisdead" от 2016 година, който я изстреля на сцената на големите лейбъли и "28 Days In The Valley" от 2018 и "Gifts From The Holy Ghost" от 2022 година,

През лятото Dorothy сподели сингъла "Mud", с които влезе в топ 10 на класациите на Billboard - Mainstream Rock и Active Rock.

По-рано този месец певицата зарадва феновете си с взривяващо концертно видео към песента "Mud" от сцената на легендарния Grand Ole Opry в Нашвил. На събитието тя изпълни за първи път на живо и дуета си със Скот Стап от Creed "If These Walls Could Talk"

Родена в Будапеща и с над 1 милиард глобални слушания, Dorothy е доказано име в рока, работила с легенди като Слаш от Guns N' Roses, Скот Стап от Creed и китаристката Нита Щраус.