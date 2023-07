Dogstar, рок групата на Киану Рийвс, издава нов албум

Гръндж бандата на актьора Киану Рийвс - Dogstar ще издаде нов албум след повече от 20 години, "Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees" ще излезе на 6 октомври, чрез собствения лейбъл на бандата Dillon Street Records. Наскоро групата подписа и договор с мениджмънт компанията Q Prime.

По-долу можете да гледате видеоклип към първия сингъл "Everything Turns Around"

„Не можахме да измислим по-добра песен, за да представим отново Dogstar от „Everything Turns Around“ и се надяваме, че всички ще я харесат толкова, колкото и ние. Тя е завладяваща и има припев, който разтърсва, бридж с инди чувствителност и е завършена с текст, който разказва честна, но вдъхновяваща история“, споделя групата за парчето. „Това е една от любимите ни песни за изпълнение на живо.“

"Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees" съдържание:

1. Blonde

2. How The Story Ends

3. Everything Turns Around

4. Overhang

5. Dillon St.

6. Lily

7. Lust

8. Glimmer

9. Sunrise

10. Sleep

11. Upside

12. Breach

Това лято Dogstar ще направят концерти в над 25 града. Турнето "Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees" ще започне на 11 август във Финикс, Аризона с поредица от дати на Западното крайбрежие в градове като Лас Вегас, Солт Лейк Сити и Денвър до края на месеца, а в началото на септември ще продължи с три дати в Япония.