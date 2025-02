Днес в "Кутията на Z-Rock" очаквайте:

В поредното издание на „Кутията на Z-Rock” Ясен Вакашински, Йосиф Милчов (Black Art/Grind Over Sofia) и Мартин Николов (задочно) Ви канят на неповторимо, та чак незабравимо, танцувално парти. За начало Black Art ще ни разясни туй-онуй за предстоящото на 28 февруари издание на GRIND OVER SOFIA.

Във втория час на предаването ще продължим започнатата GRIND OVER линия, където идва ред и на нашия колега и приятел Мартин Николов от „От другата страна” по радио Варна, който наскоро разговаря с Ярда – барабанистът на чешката goregrind машина JIG - AI, както и с Борис Сарафутгинов, фронтменът на немския death metal булдозер Fleshcrawl.

А за да се превърне нашето скромно предаване в пълномащабно, мултикултурно, мултифункционално и широкоспектърно абсолютно танцувално шоу, третият час от "Кутията" днес e за концертния албум на италианските веселяци от Nаnowar of Steel “Do It Better 2020” от Трецо сул'Ада, Италия.

Танците започват в 17:00! Граждани без профсъюзна членска книжка не се допускат!