Дизи Рийд от Guns N'Roses издава нов солов албум през август

Дизи Рийд, клавиристът на Guns N'Roses, ще издаде втория си самостоятелен албум, озаглавен "Rock ‘N’ Roll Chose Me", на 22 август 2025 г. Албумът ще излезе чрез пистбъргския лейбъл 50q Records.

Съдържащ десет песни, проектът разглежда лични и социални теми като болката от загубата, психичното здраве, илюзиите около Американската мечта и силата на музиката да обединява. По думите на екипа зад албума, песните предават послания за устойчивост, свързаност и цената на търсенето на смисъл в разделено ни общество.

Списък с песни от "Rock ‘N’ Roll" Chose Me:

1. Revolution L.A.

2. D.I.B. (с участието на Spencer Krasch)

3. Contact

4. Bombz Away

5. Born A Number

6. Intro Thru The Outro

7. Earn It 2 Burn It

8. Falling Down 2gether

9. Rock ‘N’ Roll Chose Me

10. My Wounds Don’t Bleed

Това е първи солов албум на Дизи Рийд слес "Rock 'N Roll Ain't Easy" (2018).