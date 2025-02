Disturbed споделиха нов сингъл "I Will Not Break"

Disturbed пуснаха новив си сингъл "I Will Not Break. Песента е продуцирана от Дрю Фулк (Motionless In White, Lil Peep, Highly Suspect), с когото групата работи върху албума "Divisive" от 2022 година.

Турнето на Disturbed "The Sickness 25th Anniversary Tour" от 34 дати ще стартира в Нампа, Айдахо на 25 февруари 2025 г. Продуцирано от Live Nation, то отбелязва 25 години от основополагащия дебютен албум на Disturbed, който изстреля групата в полезрението на обществеността и е един от най-важните и влиятелни хеви метъл албуми на всички времена.

Всяка вечер ще включва два музикални сета, като ще започва с изпълнение на Disturbed на пет пъти платинения "The Sickness" в пълен обем, последвано от пълен сет с най-големите хитове. Първата половина на турнето ще включва подкрепа от Three Days Grace, с завръщането на оригиналния вокалист Адам Гонтие, и Sevendust, а втората половина ще участват Daughtry и Nothing More.