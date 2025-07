Demon Hunter обявиха нов албум "There Was A Light Here"

Американската метълкор група Demon Hunter официално обяви своя дванадесети студиен албум, озаглавен "There Was A Light Here". Проектът ще излезе на 12 септември 2025 г. чрез независимия лейбъл на групата – Weapons MFG.

Следвайки концептуалната линия на албума "Exile" от 2022 г., "There Was A Light Here" надгражда със силно лична и емоционална посока. Записът е своеобразна почит към покойната майка на вокалиста Райън Кларк и изследва теми като любов, загуба и дуализма между светлина и тъмнина.

Албумът ще съдържа 12 песни, които съчетават характерния тежък звук на Demon Hunter с мелодични моменти. Продукцията е дело на Райън Кларк и китариста Джеремая Скот, а миксът и мастерирането са поверени на Zeuss (Rob Zombie, Hatebreed, Suffocation), с изключение на заглавната песен, миксирана от Eric Stenman (Deftones, Thrice, AWOLNATION).

До момента Demon Hunter са пуснали три сингъла от албума:

“I'm Done”

“Light Bends”

“Sorrow Light The Way” – с видеоклип, който проби в YouTube Music’s Top 50 Metal Videos и дебютира сред 20-те най-активни метъл издания в платформата.

"There Was A Light Here" съдържание:

1. My Place In The Dirt

2. Sorrow Light The Way

3. Light Bends

4. The Pain In Me Is Gone

5. By A Thread

6. I'm Done

7. Ouroboros

8. Breaking Through Me

9. Overwhelming Closure

10. Hang The Fire

11. Reflected

12. There Was A Light Here