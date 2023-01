Delain споделиха нов сингъл "Moth To a Flame"

Холандската симфоник метъл банда Delain представи нов сингъл "Moth To A Flame". Песента е част от предстоящия нов албум на групата - "Dark Waters", който ще излезе на 10 февруари, чрез Napalm Records.

Автор на текста на песента "Moth To A Flame" e фронтдамата на групата Даяна Лия. "Това е последната песен, която написахме за новия ни албум "Dark Waters" и съм горда да споделя, че имах възможността да напиша текста!", споделя тя.

Вижте официалния видеоклип към "Moth To A Flame":

"Dark Waters" съдържание:

1. Hideaway Paradise

2. The Quest And The Curse

3. Beneath

4. Mirror Of Night

5. Tainted Hearts

6. The Cold

7. Moth To A Flame

8. Queen Of Shadow

9. Invictus

10. Underland