Death Angel представят новия си сингъл „Cult Of The Used“

Death Angel пуснаха новия си сингъл “Cult Of The Used”, придружен от впечатляващо анимирано видео. Бандата стартира своето “Act III U.S. Tour” на 26 ноември, включващо специални коледни концерти в Сан Франциско.

Траш метъл ветераните от Сан Франциско Death Angel издадоха чисто нов сингъл, озаглавен „Cult Of The Used“. Това е втората им нова песен за последните шест години. Парчето е придружено от впечатляващо анимирано видео, създадено от Тамара Йенас (Aimed And Framed).

„Новата ни песен ‘Cult Of The Used’ изобразява общество под хипноза – стратегически манипулирано и използвано. Тя призовава да оставиш зад себе си т.нар. реалност…" коментира китаристът Роб Кавестани.

Сингъла излиза в навечерието на турнето „Act III U.S. Tour“, което започва на 26 ноември в Денвър и завършва с два коледни концерта във Сан Франциско, на 18 и 19 декември – част от ежегодната традиция „Another Death Angel Xmas Shows“, която тази година отбелязва своя 10-ти юбилей.

„Не сме били хедлайнери в Щатите от 2019 г., така че искаме всичко да бъде много, много специално! Разбира се, ‘Cult Of The Used’ ще бъде част от сета ни,“ допълва Кавестани.

В началото на месеца групата издаде и „Wrath (Bring Fire)“ – първата си нова песен от шест години насам. Видеото, заснето от Едгар Салазар, документира изпълнения от европейското турне „Summer Of Wrath 2025“.

Тази есен Death Angel ще отбележат 35 години от издаването на класическия си албум “Act III”, като ще го изсвирят в цялост по време на турнето в САЩ. Подгряващи банди ще бъдат Vio-Lence, Lions At The Gate и Misfire.

Китаристът Тед Агилар разкри пред El Planeta Del Rock, че групата вече работи по следващия си албум:

„Имаме доста песни и идеи – неща, които чакаме [вокалиста] Марк да озвучи. Прекарахме първите три месеца на годината само в писане.“

Междувременно фронтменът Марк Осегеда участва в соловия албум на Кери Кинг (SLAYER) – „From Hell I Rise“, издаден през май 2024 г. от Reigning Phoenix Music.