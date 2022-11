Dash the Effort прекратяват съществуането си през януари 2023

Българската банда Dash the Effort ще прекрати съществуването си през януари 2023 година. Групата сподели новината във Facebook страницата си:

"Здравейте, приятели!

Ето, че дойде моментът да затворим страницата на Dash the Effort и да обявим, че групата ще бъде неактивна от януари 2023г.

След множество промени в състава, музиката ни и нас самите решихме, че е най-добре всеки член на бандата да продължи своето развитие в различни посоки.

Без лоши чувства или каквито и да е проблеми помежду ни обявяваме, че това е краят на Dash the Effort.

Последните концерти на бандата ще бъдат на 2-ри декември в Пловдив (rock bar Download) и 3-ти декември в София (club Mixtape 5).

Благодарим на всички наши приятели, фенове и семействa за подкрепата през годините!

За нас беше чест да бъдем пред вас на сцената и с вас в ежедневието ви чрез музиката на Dash The Effort.

Оценяваме силно всеки един от вас, който ни е подкрепял през годините, идвал е на нашите концерти, купувал си е мърч и е слушал Dash the Effort в ежедневието си.

Вие сте страхотни и не можем да изразим колко сме ви благодарни за тази подкрепа.

Предстоят нови моменти за всеки един от нас и поглеждаме напред с усмивка

Благодарим ви!

Жоро, Жо, Насо"

През 2015 година Dash the Effort се превърнаха в първата българска банда свирила на един от най-големите метъл фестивали в света Wacken Open Air, след като спечелиха първото издание на конкурса Wacken Open Air Metal Battle Bulgaria.