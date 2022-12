Чуйте новия сингъл на Riverside "Self-Aware"

Полската прогресив рок банда Riverside сподели втори сингъл от предстоящия си студиен албум "ID.Entity", който ще излезе на 20 януари 2023 г., чрез InsideOutMusic.

По-долу в новината можете да чуете парчето "Self-Aware" в неговата "Single Edit" версия, придружено от видеоклип режисиран от Марчин Заваджински и вокалиста на Riverside Мариуш Дуда.

За песента Мариуш споделя:

„„Self-Aware“ е песен, която обобщава целия албум и говори за това колко е трудно в днешно време да живееш в общество и да пренебрегваш всички социални промени, как не можеш просто да бъдеш пасивен, „да се затвориш“, или „да се скриеш в миша душка“. Имаме нужда един от друг, за да променим нещо в живота си. Не всичко може да се направи еднолично. „Трябва да бъда по-добър от другите, трябва да бъда най-добрият“ не е добра мантра. Трябва да си сътрудничим, за да постигаме целите си. И е важно това послание да не идва от солов изпълнител, а от група, чийто успех се дължи най-вече на сътрудничеството в групата и взаимодействието с техните слушатели."

"ID.Entity" e осмият студиен албум на групата, записан и смесен в две студиа - The Boogie Town Studio в Отвоцк с Павел Марчиняк и в студио Serakos във Варшава с Магда и Робърт Сржедничи -, мастериран от Робърт Шидло и продуциран от самия Мариуш Дуда от Riverside . Обложката на "ID.Entity" е създадено от полския художник Ярек Кубицки.

"ID.Entity" съдържание:

1. Friend Or Foe?

2. Landmine Blast

3. Big Tech Brother

4. Post-Truth

5. The Place Where I Belong

6. I’m Done With You

7. Self-Aware