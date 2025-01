Чуйте "Livin' It Up Down In Texas" на Били Гибънс от ZZ TOP

Concord Records сподели песента "Livin' It Up Down In Texas", нова песен на Billy F Gibbons, която беше представена по-рано този месец в епизод на хитовия сериал "Landman".

Сингълът е написан от основателя и фронтмен на ZZ TOP заедно със звездите от сериала Били Боб Торнтън и Марк Коли. Издаването му съвпада с началото на самостоятелното турне на Гибънс и неговата група THE BFG, в която участват музикантите Крис "Whipper" Лейтън и Майк "The Drifter" Фланигин.

"Livin' It up Down In Texas" е записана в Нашвил и продуцирана от Гибънс. Очаква се записът да бъде част от предстоящ албум, който ще бъде четвъртият пълен албум рок легендата за лейбъла. Предишното му сътрудничество с Concord включва високо оценените "Perfectamundo" (2015), "The Big Bad Blues" (2018) и "Hardware" (2021).

Били Гибинъс и Били Боб Торнтън са приятели от много години. Преди десетилетия Торнтън е бил член на Tres Hombres, трибют група на ZZ TOP, в която е свирил на барабани. A Гибънс тогава ги е определил като "най-добрата малка кавър група в Тексас". Торнтън е съосновател на групата The Boxmasters през 2007 г. и е бил на турне с тях съвсем наскоро миналата есен.

Марк Коли също има музикална кариера с множество кънтри хитове, записвал е и с групата на Торнтън The Boxmasters.

За песента Гибънс споделя: "Изглеждаше много естествено да се обединим с Били Боб и Марк, за да напишем песен за "Landman". "Livin' It Up Down In Texas" не е автобиографична песен, но обхваща изцапания с петрол начин на живот в град Lone Star, който се вижда всяка седмица в сериала."