Bush пуснаха видеоклип към песента „Scars“

Bush представиха официален видеоклип към песента „Scars“ – откриващото парче от най-новия им албум "I Beat Loneliness", който излезе на 18 юли чрез earMUSIC. Видеото е режисирано от Райън Валдез и визуално допълва емоционалната дълбочина на песента.

В скорошно интервю фронтменът Гавин Росдейл сподели вдъхновението зад албума:

„Това е като моментна снимка от живота ми. Достигнах точка, в която мога да погледна назад и да си спомня първите си записи — тогава пътят пред мен беше безкраен. Сега, като по-зрял човек, виждам хоризонта, осъзнавам колко е важно да има причина да пишеш. Винаги си задавах въпроса: 'Подобрявам ли тишината с това, което казвам?' И така се вглъбих, разрових се навътре в себе си — и музикално, и лирически.“

Албумът "I Beat Loneliness" е 10-ият студиен запис на групата и носи познатата сурова енергия на Bush. Продуценти на албума са самият Росдейл и Ерик Рон (Panic! At The Disco, Set It Off, Bad Omens).

След излизането на албума Bush потеглиха на турне в Северна Америка, а от 18 септември ще се присъединят към Volbeat за серия концерти в Европа.