Burgas Summer Live започва утре с концерт на Architects

Метълкор титаните ARCHITECTS идват за първи път в България на 27 юли в рамките на поредицата концерти BURGAS SUMMER LIVE, организирани Fest Team. Събитието се провежда на Морска гара Бургас в партньорство с Културно-масова дейност и с подкрепата на Община Бургас.

Британската банда с няколко награди Kerrang! идва у нас в момент, в който са огромна сила на световната метъл сцена, в годината, в която бяха избрани и от легендарните Metallica да бъдат техен специален гост на актуалното им турне. През 2022 групата издаде своя десети албум „the classic symptoms of a broken spirit“, който според фенове и критици, надскача в музикално отношение всичките им албуми досега. Преди броени дни фронтменът Сам Картър изпрати специално видео послание към българската публика – тук.

На 27 юли на сцената се качват и още три атрактивни и актуални рок групи – WHILE SHE SLEEPS, британците HERIOT и българите EXPECTATIONS.

Програмата за 27. 07:

17:00 Вратите отварят

17:30 EXPECTATIONS

18:40 HERIOT

19:50 WHILE SHE SLEEPS

21:30 ARCHITECTS

От миналата седмица билетите за членове на Fest Club са на цена от 77 лв., а регулярните билети – са на цена от 87 лв. Повече информация за ценовите категории и закупуване на билети може да намерите на сайта на Ticket Station, а билетите ще се продават и на касите на място.