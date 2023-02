Blind Guardian идват на Midalidare Rock In The Wine Valley

Германците Blind Guardian ще са ко-хедлайнер на втория ден (1 юли) на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley 2023. В ранните си дни, групата залага на спийд метъл, а днес немската формация се смята за една от най-популярните и влиятелни мелодично-прогресивни метъл групи в света.

Blind Guardian започват кариерата си скромно в Крефелд, Германия, като спийд метъл групата Lucifer's Heritage през 1984 г. След като се преименуват на Blind Guardian през 1987 г., издават метъл класики като "Tales From The Twilight World" (1990), "Somewhere Far Beyond" (1992), "Imaginations From The Other Side" (1995) и "Nightfall In Middle-Earth" (1998) - албуми, които създават силна връзка между метъла и фентъзи литературата, която няма равна на себе си.

Култовото списание „Metal Maniacs“ определя Blind Guardian като "една от малкото групи, които постоянно създават над 10-минутни епоси, които никога не омръзват". Групата е създала каталог от класически парчета, с които може би само Iron Maiden могат да се сравняват.

Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя) 2023 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна.

Цените на билетите на този етап са:

- 95 лева – еднодневен билет за 30 юни с хедлайнер Scorpions

- 95 лева – еднодневен билет за 1 юли с Blind Guardian и Lacuna Coil

- 95 лева – еднодневен билет за 2 юли с хедлайнер Helloween

- 150 лева – тридневен билет за целия фестивал

Снимка: Midalidare Rock In The Wine Valley