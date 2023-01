Avatar в дует с Лизи Хейл "Violence No Matter What"

Шведската метъл банда Avatar сподели нов парче от предстоящия си нов студиен албум, песента "Violence No Matter What" e с участието на Лизи Хейл oт Halestorm.

„Violence No Matter What“ е за едно единствено нещо. Добре е да се дебатира и да се спори и да се мисли различно. Но има граница и тя трябва да бъда очертана за властта, наложена с насилие, светоглед, който не може да оцелее без врагове, едно обещано завръщане към изфабрикувана предишна слава.", сподели вокалиста на Avatar Йоханес Екерстрьом.

Лизи Хейл споделя, че е било много вдъхновяващо да бъде част от тази запис:"Много благодаря на момчетата, че ми дадоха възможност да изразя тревогата си срещу ужасите на този свят чрез такава брилянтна песен!“, казва тя.

"Violence No Matter What" e закриващото парче в деветия студиен албум на Avatar, който ще излезе на 17 февруари, чрез Black Waltz Records. Дискът е продуциран от Джей Ръстън.

"Dance Devil Dance" съдържание:

1. Chimp Mosh Pit

2. Valley Of Disease

3. On The Beach

4. Do You Feel In Control

5. Gotta Wanna Riot

6. The Dirt I'm Buried In

7. Clouds Dipped In Chrome

8. Hazmat Suit

9. Train

10. Violence No Matter What (Duet with Lzzy Hale)