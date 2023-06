Aerosmith ще издадат нова компилация "Greatest Hits"

Рок легендите Aerosmith ще издадат нова компилация с най-големите си хитове. Албумът "Greatest Hits" ще излезе на 18 август в различни формати и ще съдържа хитове от цялата дискография на Aerosmith.

Предстои да бъдат обявени още подробности, но едно е ясно със сигурност в съдържанието на албума ще попаднат хитове като "Dream On", "Walk This Way", "Sweet Emotion", "I Don't Want to Miss a Thing", "Cryin" и "Crazy".

Преди по-малко от два месеца Aerosmith обявиха прощалното си турне "Peace Out", което ще започне в началото на септември тази година и ще продължи и през 2023 година.