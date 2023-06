3RD Secret споделиха видеоклип към песента "Ditch"

Супергрупата с членове на Soundgarden и Nirvana сподели видеоклип към песента "Ditch", която e част от втория студиен албум на бандата "The 2nd 3rd Secret", който излезе на 23 юни.

Китаристът на Soundgarden Ким Тайл, басиста на Nirvana Крист Новоселич, барабанистът на Soundgarden и Pearl Jam Мат Камерън, китаристът на Void Бъба Дюприй и вокалистките Джилиън Рей и Дженифър Джонсън издадоха едноименния си дебютен албум през април 2022 година.

"The 2nd 3rd Secret" съдържание:

01. Reckless Room

02. Her Disease

03. State Of Mind

04. Climb Aboard

05. So Close

06. Queens

07. Ditch

08. Awaken Ye Sleeper

09. Gift From Above

10. Let It Burn